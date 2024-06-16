ミズノ　SCUD pror

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商品詳細
ミズノのスカッドプロrのouになります。人工芝での使用かつエッジガードを貼っていましたのでヘッドの傷もかなり少ない美品かと思われます。また元グリップを剥がしてノーマルグリップを巻いております。使用には全く問題ございません。金欠により出品いたします。即決される方お安くいたしますのでコメントお待ちしております。
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