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ミズノ　SCUD pror
商品番号 J50953272646
商品名

ミズノ　SCUD pror
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノのスカッドプロrのouになります。人工芝での使用かつエッジガードを貼っていましたのでヘッドの傷もかなり少ない美品かと思われます。また元グリップを剥がしてノーマルグリップを巻いております。使用には全く問題ございません。金欠により出品いたします。即決される方お安くいたしますのでコメントお待ちしております。
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