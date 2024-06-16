【新品】2023年度 東京ヤクルトスワローズクルーグッズ

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商品詳細
2023年度 東京ヤクルトスワローズFCグッズ【新品・未使用】2023クルーユニフォーム 紺 Lサイズ2022セントラルリーグ 優勝ミニファイル2023つば九郎のおかわりバンブープレート 2023クルーガイドブック以上に、ヤクルト学習帳をお付けしますつば九郎箱でお送りする予定ですが、他の梱包材で宜しければ200円お引き致しますので、ご購入前にお申し出ください
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