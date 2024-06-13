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EASTON イーストン 超々ジュラルミン 軟式 野球 金属 バット ALPHA
商品番号 M90711548296
商品名

EASTON イーストン 超々ジュラルミン 軟式 野球 金属 バット ALPHA
ブランド名 イーストン
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イーストン一般軟式用バットALPHAアルファNA20ALS超々ジュラルミン極限まで薄く加工された「ATACALLOY(超々ジュラルミン)」が、粘りある打感と心地よいサウンド、驚愕の飛距離を実現。新型スピードキャップによる抜群の振り抜きと、ロングバレル構造による、スイートスポットの拡大により、シェアな打撃をサポートする。トップミドルバランス。●品番：NA20ALS●長さ/重さ：84cm/710g平均●カラー：BK/GD●使用素材：ATAC　ALLOY(超々ジェラルミン）●バランス：トップミドルバランス販売価格21,000円+税商品状態■新品未使用新品・未使用品ではございますが、店頭購入・自宅保管品をご理解いただける方よろしくお願いいたします。完璧を求める方は、お控えください。タグにシール跡(粘着)がある場合、テープで保護させていただくことがあります。発送方法■メルカリ便での匿名発送予定※お値下げ不可です。競技の種類...軟式素材...超々ジュラルミン
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