ヨネックス　ネクシーガ80s　SL1

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ヨネックス ネクシーガ80s SL1です。元グリップは外して使用していました。写真の通り使用感はあります。何か気になることや別の角度からの写真をご所望の場合等はコメントください。中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。宜しくお願い致します。