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ヨネックス　ネクシーガ80s　SL1
商品番号 A88143688196
商品名

ヨネックス　ネクシーガ80s　SL1
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス　ネクシーガ80s　SL1です。元グリップは外して使用していました。写真の通り使用感はあります。何か気になることや別の角度からの写真をご所望の場合等はコメントください。中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。宜しくお願い致します。
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