新品・ダルビッシュボブルヘッド＆エスコンフィールド模型＆ユニフォームセット

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商品詳細
７／１１限定ファイターズ時代のダルビッシュ有ボブルヘッド。新品未開封になります。②ファンクラブ限定エスコンフィールド模型新品未開封になります。③ファイターズ２０周年レプリカユニフォームサイズ・Ｌ※値下げ、バラ売りはご遠慮下さい。野球チーム...北海道日本ハムファイターズ
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