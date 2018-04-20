(未開封)ウェンブリースタジアム

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商品詳細
閲覧ありがとうございますイギリスの大会、ヨーロッパの大会。様々な大会などで使用されるスタジアムです。ヨーロッパのサッカーファンには伝統や思い出が詰まったウェンブリースタジアムの3Dパズルになります。サッカーファンの方ぜひご検討ください。バルセロナレアルマドリーライプツィヒレバークーゼンバイエルン・ミュンヘンドルトムントチェルシーマンCマンチェスターユナイテッドマンチェスターシティアーセナルトッテナムエムバペネイマールメッシロナウド久保建英伊東純也三苫薫アセンシオバルベルデスアレスザネ
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