【阪神タイガース優勝記念】ビールかけTシャツ 黒 Mサイズ 未開封

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商品詳細
未開封です阪神タイガース2023優勝記念セ・リーグ優勝ビールかけTシャツ黒サイズMサイズM：ユニセックス 胸囲88-96、身長165-175家族と被った為、出品致します。※※半分に折りたたんで、発送させて頂きます。阪神優勝優勝記念グッズ阪神タイガース記念グッズアレ岡田監督野球チーム···阪神タイガースメンズTシャツビールかけtシャツ野球チーム···阪神タイガース
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