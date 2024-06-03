ベンタスTRブルー　6Xベロコア　日本正規品

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ご覧いただきありがとうございますベンタスTRブルー 6Xベロコア 日本正規品テーラーメイドのミニドライバーのシャフトからGTDのスリーブに変え使用していました。短尺シャフトに関して個人的な感想になりますが 6Xですが硬すぎる事なく飛びには満足飛距離も出ます 振り抜きも良く方向性も安定したのでお勧めです。短尺化で直進性が大幅にＵＰミート率が劇的に向上します。短尺シャフトをお探しの方 是非ご検討下さいシャフト グリップエンドからGTDスリーブ先端まで1128ミリ ヘッド込みの正確な長さは分かりかねますグリップ 状態良好多少の値段交渉お受け致しますまた交渉の際 金額の提示とコメントのお返信をお願い致します使用に伴う細かな傷等は ございますが目立つ様な傷等はございません。画像は一切加工等をしておりませんので程度は画像ふを入札前に確認してください。中古品の場合は特にとらえ方の違いで程度も変わりますので必ず商品説明および画像確認して判断をお願いします。あくまで個人の状態説明ですので神経質な方のご購入お控え下さい当方重量計保有してませんので 重量測定出来ません。短尺ドライバーベンタスTRPXGファラオ三浦技研エポンEPONBALDOバルドjBeamクレイジーCRAZYKAMUIカムイROMAROロマロRODDIOロッディオGRANDPRIXグランプリAKIRAPRODUCTSアキラプロダクツDOCUSABROADアブロードMUZIIKムジークEMILLID,BAHAMAエミリッドバハマラナキラクライムオブエンジェルロングドライブシャフトPROTOTYPE-LDGRAVITYGOLFワクチンコンポTRPXピンキャロウェイキャメロンオデッセイodysseyスリクソンタイトリストテーラーメイドヤマハホンマフォーティーンTitlestタイトリストGTDスリーブツアーAD