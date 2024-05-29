デイジーダック コスチューム ♡ オーダー受付ページ

デイジーちゃんのぬいぐるみに合わせて.世界でひとつだけのドレス・コスチューム・小物・アクセサリーなどを心を込めてお作りします...♡・お気に入りのコスチューム・ずっと憧れていたデザインの衣装・花嫁様のウェディングドレスと同じデザインなど.世界にひとつのオリジナルデザインを叶えられます...♪他のキャラクターのぬいぐるみに合わせてお作りしたり.オリジナルのぬいぐるみを一からお作りすることもできる場合がございます。お気軽にご相談くださいませ...♡お急ぎの方は.お急ぎ料金(デザインやお届け日により変わります)を別途頂き.優先してお作りします。オーダーご希望の方はプロフィールを必読の上.コメントにてお知らせくださいませ。お客様専用ページにてご希望デザイン・ぬいぐるみサイズ・納期等をお伺いいたします。※デザイン・素材・納期により.お見積が変わりますので.ご理解をお願いいたします。※オーダーメイド品は完成写真をご確認いただいてからのご購入を推奨しております。即購入不可のため.即購入可と書いてある場合.当方の出品ではございません。※当方ではオーダー品のイメージをお伺いし.進捗も適宜ご報告しております。詳細の報告や写真の更新がない場合は.当方の出品ではございません。どうぞご注意くださいませ。デイジーダックコスチュームデイジーグリシェフミッキーコスチューム プラザデイジーアラビアンコーストアラビ姫アラビちゃんドナルドディズニーグリユニベアホイップパフィライルローズミラコスタウェディングftwミラコ花嫁フェアリーテイルウェディングプリンセスウェディングウェルカムドール衣装ミニチュアドレス結婚式ジェラルーリーナベルステラルーコスチュームハンドメイドステラルードレスステラルー衣装シェリーメイコスチュームシェリーメイドレスあひるうさぎくまテディベアキャラグリ発表会誕生日イベントお祝いブライダルキッズ衣装バレエチュチュアイドルプレゼント#madrigal♡#madrigalheart#マドリガルコスチューム種別···服・アウトフィット



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