ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
定価15万円ほどでした。腕時計HELLENYIUMヘレニウムGMTブラウン文字盤ステンレススチールサファイヤガラスクォーツQuartz35MMスイスWatchV12040015レディースゴールドケースサイズ（約）：縦35mm×横35mm腕回りサイズ(約)：15cm×20cm日常生活防水セット内容:本体、ボックス、取扱説明書、保証カード同梱説明1978年にミラノで設立された「VERSACE(ヴェルサーチェ)」は、ジャンフランコ・フェレ、ジョルジオ・アルマーニとともに「ミラノの3G」と呼ばれるジャンニ・ヴェルサーチにより誕生したイタリアブランドです。伝統的且つ古典的なヨーロッパスタイルに現代の感性を吹き込んだ、エレガントさと華やかさのあるデザインが特徴です。古典と現代の完璧なまでの融合は年代・性別を問わず、世界中の幅広い世代から指示を得ています。オートクチュールや舞台衣装を数多く手掛けている、類まれな芸術性を持ったジャンニ・ヴェルサーチによって、世界中を魅了した「VERSACE」。セレブリティをはじめ、とても多くのファンに愛され続けている、世界に誇るイタリアンブランドです。ブランドVERSACE(ヴェルサーチ)型番V12040015型番V12040015Aケースの形状円形風防素材サファイアクリスタル表示タイプアナログ留め金Dバックル両開き式ケース素材SS/SS(RGPVD)ケース直径・幅35millimetersケース厚10millimetersバンド素材・タイプSS/SS(RGPVD)バンドサイズ女性用標準バンド幅15millimetersバンドカラーゴールド文字盤カラーブラウンベゼル素材SS/SS(RGPVD)ベゼル機能固定ベゼルカレンダー機能デイトその他機能※付属品に関して入荷時期により仕様、内容が一部異なる場合がございます。予めご了承をお願い致します。AppleWatchウィメンズスニーカー古着
http://narcologia.ru/goods/influenza499593.html
http://narcologia.ru/goods/preference142538.html
http://narcologia.ru/goods/freezer228098.html
ヴェルサーチ 時計 メンズ 腕時計 男性 ステンレス ゴールド (VERSACE ...
誕生日 腕時計 メンズ ヴェルサーチ 時計 ベルサーチ 大人 男性 ギフト おしゃれ 夫記念日 退職 プレゼント 父親 彼氏 同僚 旦那 ブレスレットウォッチ 文字盤 黒 VEPM00720 クリスマス プレゼント
ヴェルサーチェ ウォッチ - コレクション｜公式サイト
国内未入荷】 VERSACE ヴェルサーチ V-Race 腕時計 46mm (VERSACE ...
VERSACE(ヴェルサーチェ) VELT00119 ユニセックス ゴールド 腕時計
ヴェルサーチ 時計 メンズ 腕時計 Vレース デュアルタイム 46mm ...
イタリアのファッションブランド『VERSACE(ヴェルサーチェ)』から ...
イタリアブランド『VERSACE(ヴェルサーチェ)』の腕時計から ...
ヴェルサーチ レディース腕時計 | labiela.com
VERSACE ヴェルサーチ 時計 レディース PALAZZO EMPIRE BAROCCO ウォッチ 37mm 多色可選
新品】VERSACE（ヴェルサーチェ） パラッツォ エンパイア VERD00819 ...
ヴェルサーチのおすすめ腕時計特集【メンズ】｜超高級ブランドを身にま ...
VERSACE WATCHES - ヴェルサーチェ・イタリア発の高級腕時計 ...
http://narcologia.ru/goods/influenza499593.html
http://narcologia.ru/goods/preference142538.html
http://narcologia.ru/goods/freezer228098.html
ヴェルサーチ 時計 メンズ 腕時計 男性 ステンレス ゴールド (VERSACE ...
誕生日 腕時計 メンズ ヴェルサーチ 時計 ベルサーチ 大人 男性 ギフト おしゃれ 夫記念日 退職 プレゼント 父親 彼氏 同僚 旦那 ブレスレットウォッチ 文字盤 黒 VEPM00720 クリスマス プレゼント
ヴェルサーチェ ウォッチ - コレクション｜公式サイト
国内未入荷】 VERSACE ヴェルサーチ V-Race 腕時計 46mm (VERSACE ...
VERSACE(ヴェルサーチェ) VELT00119 ユニセックス ゴールド 腕時計
ヴェルサーチ 時計 メンズ 腕時計 Vレース デュアルタイム 46mm ...
イタリアのファッションブランド『VERSACE(ヴェルサーチェ)』から ...
イタリアブランド『VERSACE(ヴェルサーチェ)』の腕時計から ...
ヴェルサーチ レディース腕時計 | labiela.com
VERSACE ヴェルサーチ 時計 レディース PALAZZO EMPIRE BAROCCO ウォッチ 37mm 多色可選
新品】VERSACE（ヴェルサーチェ） パラッツォ エンパイア VERD00819 ...
ヴェルサーチのおすすめ腕時計特集【メンズ】｜超高級ブランドを身にま ...
VERSACE WATCHES - ヴェルサーチェ・イタリア発の高級腕時計 ...