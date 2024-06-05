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リカちゃんキャッスル　復刻版初代リカちゃん　赤リップ　ロングヘアー
商品番号 N44499043139
商品名

リカちゃんキャッスル　復刻版初代リカちゃん　赤リップ　ロングヘアー
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年　復刻版初代リカちゃん-14モデルNo.12323濃い茶色のロングヘアー赤リップ復刻版初代リカちゃんです。水濡れ防止しプチプチをまき箱に入れて発送予定です。お値下げはこちらのタイミングでします。検索ワードリカちゃんキャッスル初代　復刻版　復刻リカちゃん赤リップ
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