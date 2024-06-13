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- 【高級】 スーパーセブン ブレスレット 9.8mm
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商品詳細
人気商品につき、購入前必ずコメントをお願い致します。透明度抜群で内包物がびっしり入っているブレスレットです。石サイズ:約9.8mm*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneスーパーセブン*********************************#天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #ルチルクォーツ #スーパーセブン #パープルルチル #恋愛
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