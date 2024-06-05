江戸切子　ペアタンブラーセット

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江戸切子青と赤ペアタンブラーセットサイズ(素人採寸)径 6センチ高さ 11センチ箱のまま 倉庫に保管していました。ヒビやかけはありません。微細な何かあるかもわかりません。気にされる方、完璧をお求めの方はご遠慮下さい。気に入って下さり活用して頂けたら幸いです。元箱にプチプチなどで梱包しますが発送中に割れなどが生じても責任は負えません、ご理解の上ご購入くださいますようお願いいたします。※プロフお読みください。江戸切子タンブラーガラスコップオンワードマリメッコ組曲anysis蓋物大皿ノリタケ大倉陶園ナルミナルミ食器ロイヤルアルバートウェッジウッド食器香蘭社深川製磁有田焼伊万里焼波佐見焼き九谷焼美濃焼清水焼たち吉アダム＆イブ庫山窯前畑陶器お好きな方いかがでしょうか？