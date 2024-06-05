INTEX電動ポンプ内蔵エアーベット

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商品詳細
サイズワイドダブル幅1.52mx長さ2.03mx高さ33cm耐荷重273kg凄く短時間で空気入ります。来客用に２年位前に購入しました。一度使用しました。綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/perforce421265.html
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INTEX電動ポンプ内蔵エアーベッド「プレムエアーワン・ダブル」HOS-ABPA1W
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