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まとめ買い割引♪専用ロフトベッド 048 白　スチール製　シングルベッド可能
商品番号 X30267855010
商品名

まとめ買い割引♪専用ロフトベッド 048 白　スチール製　シングルベッド可能
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···スチール製高さ···ハイタイプ（170cm以上）ロフトからシングルベッドに分割も可能。素材…スチール製高さ..ハイタイプ（170cm以上）SAKODA購入ベッドフレームシングルSサイズ高さ180幅102ロフトベッドコンセント付ハンガーバー付スチールアイアンマット別売■サイズ(cm)W102xL217.5xH179.5床板高さ（146.5）WH■仕様・材質：スチール、MDF・塗装：粉体塗装・コンセント付・ハンガーバー付・シングルベッドに分割可能・組立品お取り置き可能※1つの値段です。着払いになります。東京の方ですと10000円ほどの送料になります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/kindness396705.html
http://narcologia.ru/goods/recommended899690.html
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