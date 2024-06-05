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- まとめ買い割引♪専用ロフトベッド 048 白 スチール製 シングルベッド可能
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商品詳細
素材···スチール製高さ···ハイタイプ（170cm以上）ロフトからシングルベッドに分割も可能。素材…スチール製高さ..ハイタイプ（170cm以上）SAKODA購入ベッドフレームシングルSサイズ高さ180幅102ロフトベッドコンセント付ハンガーバー付スチールアイアンマット別売■サイズ(cm)W102xL217.5xH179.5床板高さ（146.5）WH■仕様・材質：スチール、MDF・塗装：粉体塗装・コンセント付・ハンガーバー付・シングルベッドに分割可能・組立品お取り置き可能※1つの値段です。着払いになります。東京の方ですと10000円ほどの送料になります。ご了承ください。
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