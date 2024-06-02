Francfranc　フランフラン　パッチワークソファ　1人掛け



Franc franc (フランフラン) 一人掛けパッチワークソファー マルチ ...



フランフラン Francfranc ナビア パッチワーク ソファ 1人掛け ブルー ...



Francfranc （フランフラン）ナビア パッチワーク ソファ | labiela.com



Francfranc/フランフランのパッチワークが可愛い“NAVIA(ナビア)1人掛け ...



中古 Francfranc フランフラン ナビア パッチワークソファ 1S 一人掛け ...



Francfranc パッチワークソファ マルチカラー 多素材 1人掛け 【日本産 ...



Francfranc/フランフラン パッチワークソファ 1人掛けソファ 布 レッド ...



Franc franc (フランフラン) 一人掛けパッチワークソファー マルチ ...



Francfranc パッチワークソファ 1P



Franc franc (フランフラン) 一人掛けパッチワークソファー マルチ ...



Franc franc パッチワークソファ マルチカラー 1人掛け 布 (税込 ...



専用】3人掛けソファ Francfranc パッチワーク 交換無料 www ...



Francfranc】フランフラン NAVIA SOFA ナビアソファ カラフル 可愛い ...



Francfranc ナビア パッチワークソファ | labiela.com



Franc franc (フランフラン) 一人掛けパッチワークソファー マルチ ...

値下げしました！！¥73200➡️¥698002脚セットでの出品です！セットで¥69800です梱包▪︎配送上、2つ別々の出品になりますこれは１脚の金額です①と②両方のご購入をお願いいたします！2脚一緒に購入して頂きたいので1脚の購入はできません今のところ１脚での売却は考えておりませんFrancfrancの人気のパッチワークソファ今は廃盤になっていると思います8年前に¥75000×2 ¥150000で購入最近はほとんど座わらなくなったので出品いたします！8年前のものとして考えたら美品だと思いますがそれぞれの見方があると思います！あくまでも中古品であるとご理解いただきご購入をお願いいたします写真7枚目1つ後ろ脚のところに傷があります目立たないので今回写真を撮る時まで気づきませんでした前の家で購入したので、今の家に持ってくる引っ越しの時についた傷だと思われます質問がございましたらお気軽にどうぞ！サイズ...W800×D820×H785mm