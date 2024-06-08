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北欧 デンマーク ヴィンテージ 2シーター アフロモシア チーク
商品番号 S19066553295
商品名

北欧 デンマーク ヴィンテージ 2シーター アフロモシア チーク
ブランド名 ウェグナー
特別価格 税込 25,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北欧デンマークのヴィンテージのアフロモシア（アフリカンチーク）のオイルフィニッシュの2シーターです。ヴィンテージの椅子ですのでフレームにキズや木と木の接続部分に接着痕など使用感はありますが、ガタつき、グラつきなど使用にあたる問題はなく、ヴィンテージの良い雰囲気のある椅子です。オイルにメンテナンスしてあります。ファブリックに一部色褪せなどの使用感ありますが、クリーナーにて水洗いしてあります。W1110mmH700mmD720mmSH425mm直接の受け渡しも可能です。直接の場合には12000円のお値引き可能です。この他にも家具や照明などインテリア関連の品物を出品しておりますのでよろしければご覧ください。北欧デンマークヴィンテージIllumWikkelsoイルムヴィッケルソーModel4Capellaイージーチェアソファ2シータービンテージミッドセンチュリー2人掛けイージーチェア宮崎椅子製作所カイクリスチャンセンウォルナットオークチークオイルフィニッシュウェグナーモラーアルネヴォッターカリモク60マルニ60D\u0026departmentACTUSアクタスideeイデーunicoウニコミナペルホネンタンバリンリサラーソンartekアルテックアアルトアンティークウェグナー天童木工getamaGE290ウェグナー
http://narcologia.ru/goods/freshman643656.html
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