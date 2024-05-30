中国　器　皿　三枚セット　作家物 　民芸品 クウネル 暮しの手帖

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商品詳細
中国雲南省の世界遺産、麗江古城のマーケットで購入した現地の作家さんの器です。１０皿あった最後の３皿になります。２皿で５５００円で販売していましたが、最後なのでセール価格の３皿５５００円で。使用せずに食器棚に片付けていました。サイズは直径約18.8から20センチ。高さが約2.7から4センチです。珍しいので、日本の作家物に飽きた方いかがでしょうか？商品についての質問は必ず購入前にお願いします。尚、発送後の返品交換は出来ません。
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