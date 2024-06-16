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ニトリ　NITORI コーナーソファ　NポケットA3 DR-LBL-R
商品番号 K55762361521
商品名

ニトリ　NITORI コーナーソファ　NポケットA3 DR-LBL-R
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリ　NITORIコーナーソファ　NポケットA3DR-LBL-Rになります。定価129000円同色のヘッドレスト、クッションもおひとつずつおつけいたします。購入して約半年ほど使いました。状態はまだまだいいですがファブリック製品のため万人が思うよう厳しめに状態を見てやや傷や汚れありにしております。※愛知県名古屋市内でお引き取りいただける方のみご購入お願いいたします。#NITORI#ニトリ#Nポケット#Nシリーズ#ソファ#コーナーソファ
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