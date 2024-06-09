木曽漆器　お椀　5客　天然木

木曽漆器山加 荻村漆器店天然木 お椀5客直径12.7㎝ 高さ8㎝重さ140～160g 天然木のため個体差あり実家の納戸にしまってありました。保管中、何度か中身を見たらしく、薄紙を開いた物が二客程あります。他は、撮影の為初めて薄紙から出しました。２つのお椀に、天然木由来のキズの様にも見える木目があります。(画像3.4枚目)よろしくお願い致します。汁椀お椀丼椀漆器木曽漆器天然木お祝いおもてなしお正月お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),スープカップ,汁椀



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