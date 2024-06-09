源右衛門　染付小花山水見込　小鉢5客セット

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源右衛門 染付小花山水見込 小鉢5客セットです。小花に珍しい蜂さんが絵付けされており思わず笑顔になります。糸切りに初めから黒い点があります。（※写真14）裏ですし小さいので目立ちませんが気になされる方はご遠慮下さい。【管理番号26】