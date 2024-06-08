

グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル



グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル グッドデザイン賞受賞 すのこベッド ロール式 みやび格子すのこベッド シングル

値下げしました！！ご覧いただきありがとうございます。今月購入したばかりでキレイな状態です^_^▽みやび格子すのこの特徴▽通気性2倍点で支えるのでゴツゴツ感なし頑丈不快音がない丸めてクローゼット収納可布団と一緒にたためる裏面クッション付きで床を傷つけない結束バンド付き桐100%広げた状態 縦200cm×横100cm×高さ2cm丸めた状態 幅23cm重さ 約7kgサイズ···シングル寝てみた感想ゴツゴツ感はない寝心地良いサラッと快適私は毎日しまうので、丸めるのが億劫になってしまいました(ーー;)敷きっぱなしの方には特にお勧めです(^^)