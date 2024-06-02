AKAI MPC Renaissance 本体のみ(値下げ中)

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✴︎MPC本体のみ✴︎電源確認済み/動作未確認自宅にて保存◎状態については写真2〜ご確認下さい。MPCルネサンス伝説のMPCシリーズの操作性と最新のコンピューターベースの音楽制作環境を完全統合MPC3000、MPC60、SP-1200のサウンドキャラクターを再現する「ヴィンテージモード」搭載従来のMPCパッドを16個、Q-Linkコントロールノブを16個、チルト式液晶ディスプレイを搭載し、比類のない感度とフィーリングを実現。MPCSOFTWARE128トラック・シーケンスMPC初の8つのパッド・バンクMPC3000のすべてのサウンドを含む9GB以上のサウンドライブラリ付属拡張音源プラグインを4本付属（TheBank、TheWub、TheNoise、The809）VSTプラグインのマッピングやリアルタイムコントロールが可能各トラックには、「MPCドラムプログラム」、「キーグループプログラム」または「VSTプラグイン」を設定可能プチプチで包みダンボールに入れて発送致します。質問等ありましたらお気軽にどうぞ☺︎