ニトリ3人掛け電動リクライニングソファー

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商品詳細
ニトリ 3人掛け電動リクライニングソファーサイズ...3～3.5人掛け（171～200cm）機能...電動リクライニングソファー画像現状になります。商品直接引き取り限定になります。引き取り現状確認してからの購入大丈夫ですよ。大阪府門真市になります。宜しくお願いしますm(__)m
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