ノリタケ 乃りたけ 錦繍 小鉢揃 桜 紅葉 6点セット 桜紅葉錦繍 和食器

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ノリタケ錦繍小鉢揃桜紅葉6点セット乃りたけ桜紅葉錦繍和食器優しい色合いで、桜と紅葉、一年中使えます。使用に伴う傷・色剥げなどございますので写真にてご確認ください。直径：約12cm高さ：約5.5cm素人採寸につき、多少の誤差はご了承ください。★即購入OKです。オファー・お値下げお受けいたしておりません。※中古品をご理解いただける方に！———————————————————【注意必ずお読みください】⬇⬇⬇⬇⬇美品使用感ありなどの感覚は人それぞれですので、新品同様の美品をお求めの方や神経質な方のご購入はご遠慮ください。こちら全て中古品です。見落としなどある場合もございます。中古品にご理解いただける方のみご購入お願い致します。———————————————————#ノリタケ#noritake#fineporcelain#fine#porcelain#桜#紅葉#さくら#もみじ#小鉢#和食#盛り#取皿