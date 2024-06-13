今週末迄のお値下げ価格IKEAストランドモンウイングチェア1人掛けソファ

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1人掛けソファテイスト···北欧風カラーグレー材質 木 布肘掛け左右、ほんの少々の汚れ？色褪せありますお写真参考に一年使用後、保管しておりました一年ですけれども使用頻度はほぼ少ないですヘタレなどはありません下部分、少し擦れがあります 写真でご覧ください中古品なのでどうぞご了承の程よくご検討の上宜しくお願い致します。送料が高い為返品は承れませんのでご注意下さい。脚を外して発送致しますのでご了承下さい。簡単にくるくる回せば付けられるものです北海道、沖縄、離島へは、送料の兼ね合いから、プラス料金がかかりますのでかなりお高くなりますのでご検討ください宜しくお願い致しますテイスト···北欧カラー···グレー主な張り地···布・ファブリック機能···脚取り外し可