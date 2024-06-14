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Alctron PF8 ポップガード リフレクションフィルター
商品番号 S15054436874
商品名

Alctron PF8 ポップガード リフレクションフィルター
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポップフィルターです。レコーディングでボーカルの吹きノイズや部屋の響きを軽減します。コンデンサーマイクで特に有効です。予備で購入したものを放出します。歌ってみたには必須です。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome967443.html
http://narcologia.ru/goods/reflector403964.html
http://narcologia.ru/goods/septet379519.html
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