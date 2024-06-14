Alctron PF8 ポップガード リフレクションフィルター

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商品詳細
ポップフィルターです。レコーディングでボーカルの吹きノイズや部屋の響きを軽減します。コンデンサーマイクで特に有効です。予備で購入したものを放出します。歌ってみたには必須です。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome967443.html
http://narcologia.ru/goods/reflector403964.html
http://narcologia.ru/goods/septet379519.html
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