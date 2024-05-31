コンパクトソファ シンプル 2人掛け sofa おしゃれ 北欧

カラー···ブラウンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）３年ほど使用していましたがあまりソファには座らないため出品します。左の肘掛けのところがほつれています。たのメル便で発送するので1〜2日で発送できない場合もあります。ご了承ください。■素材[本体フレーム]天然木［脚］ポリプロピレン［中材］Sバネ、ウレタンフォーム、ウレタンチップ［張地］ポリエステル100％■商品サイズ幅110cm×奥行60cm×高さ68cm■重量約17Kg■生産国中国製■備考組立■特徴シンプル2人掛け



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