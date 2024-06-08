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ラタン　籐　カウンターチェアー　U-91B
商品番号 J54671568789
商品名

ラタン　籐　カウンターチェアー　U-91B
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラタン　籐　カウンターチェアー　U-91B未使用品メーカー／今枝商店サイズ／幅43㎝　奥行53㎝　高さ94㎝　座面高さ63㎝材質／フレーム(籐)、マット内部(ウレタンフォーム)、生地(ポリエステル)表面加工／ウレタン樹脂塗装本体重量／4.3kg耐荷重／100kg特徴···完成品テイスト···アジアン主な素材···籐・ラタン
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