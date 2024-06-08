ラタン　籐　カウンターチェアー　U-91B

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商品詳細
ラタン 籐 カウンターチェアー U-91B未使用品メーカー／今枝商店サイズ／幅43㎝ 奥行53㎝ 高さ94㎝ 座面高さ63㎝材質／フレーム(籐)、マット内部(ウレタンフォーム)、生地(ポリエステル)表面加工／ウレタン樹脂塗装本体重量／4.3kg耐荷重／100kg特徴···完成品テイスト···アジアン主な素材···籐・ラタン
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