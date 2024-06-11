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藤　ラタン　？の花置き？
商品番号 E82628113010
商品名

藤　ラタン　？の花置き？
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

訳ありです。写真の通りほねが一本折れカケています。しっかりしたラタンなので折れることは無いと思います。50年ぐらい前の品物です。花台または猫のキャットタワーにしても。表面だけしか拭いていませんので、細かいホコリ、汚れをお気になさらない方のみ宜しくお願いします。プロフ必読で宜しくお願いします。
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