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- 室内物干しワイヤー❤︎森田アルミ工業 pid 4M グッドデザイン賞
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商品詳細
森田アルミ工業のpid4M(室内物干しワイヤー)です。開封しましたが、うちには取り付けられず、未使用のため、出品します。これからの季節に重宝すると思います。部品は全て揃っています。箱にシールを剥がした後などありますので、気になさる方はご遠慮ください。【本体サイズ】約H121mm×W87mm×D60mm【ワイヤー長さ】4ｍ【最大荷重】10kg【材 質】本体：樹脂取り付けプレート：アルミワイヤー：ステンレス※pidの取付には、（１）下地探し、（２）電動ドリル、（３）ドライバーが必ず必要になります。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/evaporation196424.html
http://narcologia.ru/goods/cotton944461.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle373666.html
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森田アルミ工業
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【14時までのご注文即日発送 （店舗休業日除く）】森田アルミ工業（morita）:室内物干しワイヤー pid 4M PID 4M
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【14時までのご注文即日発送 （店舗休業日除く）】森田アルミ工業（morita）:室内物干しワイヤー pid 4M PID 4M
森田アルミ工業 室内物干し ワイヤーpid 4m (ピッドヨンエム) 部屋干し 洗濯物干し 伸縮可能 最長4m 最大荷重10kg SUS304ステンレス
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【14時までのご注文即日発送 （店舗休業日除く）】森田アルミ工業（morita）:室内物干しワイヤー pid 4M PID 4M
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