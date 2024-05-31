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- 【木象嵌】壁掛け 壁飾り イタリア
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商品詳細
アンティーク・レトロな木象嵌寄木細工の壁掛けです。未使用で箱に入れまたまま長期間保管していました。両面に艶の塗装もしっかり施してあります。表面はキズ見当たらず綺麗ですが、縁部分に少し傷やスレのようなものが見られます。画像をご確認ください。サイズ：18×36cm厚み 約1.5㎝素材：木製種類···飾額テイスト···アンティーク・クラシック主な素材···木製
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http://narcologia.ru/goods/monophonic831812.html
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