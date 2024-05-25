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ポケモンカードゲーム強化拡張パックレイジングサーフチリSAR自引きしたものです。素人目ですが、美品です。入手後暗所にて乾燥湿気対策を行い、スリーブ、ローダー、箱にて保管しておりました。素人保管ですので、カードの状態に繊細な方、完美品をお求めの方は購入をお控えください。トラブル防止のためプレイ用としてお考えください。折れや濡れることがないよう梱包いたします。すり替え防止の為、返品不可。ポケモンカードゲームポケカPokemonスカーレットバイオレットスカバイサポートトレーナーズパラソルおねえさんSRシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフカード名···088チリSARレアリティ···SAR