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LENOX レノックス Freedom Kitty フィギュリン 置物
商品番号 T47086200526
商品名

LENOX レノックス Freedom Kitty フィギュリン 置物
ブランド名 レノックス
特別価格 税込 2,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LENOXレノックスフィギュリン置物“FreedomKitty”猫ねこネコフィギュアフィギュリン箱、証明書付きシルクハットを被り、星条旗をくわえています。THETWELVEMONTHSOFKITTIESSCULPTURECOLLECTION（12ヶ月の子猫彫刻コレクション）のために、アイボリーの高級陶磁器で作られ、手描きにより24kのゴールドで装飾されています。廃盤品で貴重なお品です。高さ8.5cm幅7cm大体の目安としてお考えください。欠けや割れ、修復はなく、きれいな状態です。画像にてご確認ください。古いものですので、細かい所まで気になさる方はご購入ご遠慮ください。ヴィンテージ品とご理解の上よろしくお願いいたします。単品での値下げ交渉はご遠慮ください。おまとめで送料分値引きさせていただきますので、コメントをお願いいたします。
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