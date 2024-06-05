LENOX レノックス Freedom Kitty フィギュリン 置物

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LENOXレノックスフィギュリン置物“FreedomKitty”猫ねこネコフィギュアフィギュリン箱、証明書付きシルクハットを被り、星条旗をくわえています。THETWELVEMONTHSOFKITTIESSCULPTURECOLLECTION（12ヶ月の子猫彫刻コレクション）のために、アイボリーの高級陶磁器で作られ、手描きにより24kのゴールドで装飾されています。廃盤品で貴重なお品です。高さ8.5cm幅7cm大体の目安としてお考えください。欠けや割れ、修復はなく、きれいな状態です。画像にてご確認ください。古いものですので、細かい所まで気になさる方はご購入ご遠慮ください。ヴィンテージ品とご理解の上よろしくお願いいたします。単品での値下げ交渉はご遠慮ください。おまとめで送料分値引きさせていただきますので、コメントをお願いいたします。