ポケモンカード　パラソルおねえさん　チリセット

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商品詳細
ポケモンカードレイジングサーフパラソルおねえさんとチリのセットになります。自引き後すぐにスリーブ、ローダに入れて乾燥剤入りのケースに入れて暗闇で保管しております。#ポケモンカード#連撃マスター#一撃マスター#双璧のファイター#漆黒のガイスト#白銀のランス#イーブイヒーローズ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#フュージョンアーツ#25uhanniversarycollection#vmaxクライマックス#スターバース#バトルリージョン#タイムゲイザー#スペースジャグラー#ダークファンタズマ#ポケモンgo#ロストアビス#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#ルギア#シュリンク無し#シュリンクなし#シュリンクあり#パラパック#Vstarユニバース#スカーレットex#バイオレットex#スノーハザード#クレイバースト#151#黒煙の支配者#レイジングサーフ#パラソルおねえさん#チリ
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