

龍の置物】環水作 喜龍 金属製 辰 干支 開運 インテリア - 置物



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ご観覧いただきありがとうございます。実家の片付けをしていた際に出てきました。今後、使用する予定がない為、出品致します。▪️商品名：龍の置物▪️作者：環水▪️サイズ：(約)素人採寸の為 高さ/15㎝ 横/35㎝ 幅/9㎝▪️状態：多少の傷、汚れ、錆等があります。台座は傷があります。写真にてご確認をお願い致します。※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願い致します。am