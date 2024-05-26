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【龍の置物】環水作　喜龍　金属製　辰　干支　開運　インテリア
商品番号 D43824267099
商品名

【龍の置物】環水作　喜龍　金属製　辰　干支　開運　インテリア
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧いただきありがとうございます。実家の片付けをしていた際に出てきました。今後、使用する予定がない為、出品致します。▪️商品名：龍の置物▪️作者：環水▪️サイズ：(約)素人採寸の為　　高さ/15㎝　横/35㎝　幅/9㎝▪️状態：多少の傷、汚れ、錆等があります。台座は傷があります。写真にてご確認をお願い致します。※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願い致します。am
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