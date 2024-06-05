【新品】ナルミディッシュアッププレート

お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート自宅にて長期保管しておりました。箱は若干色落ち、シミなどがありますが、破れ等はありませんので、箱のまま発送いたします。お皿はビニールから出しておりません。サイズ約30cm✖️約26㎝廃盤のため、レア商品です。似たようなものが、在庫切れで、定価13200円で記載されていました。新品ではありますが、自宅保管ということをご理解の上、ご検討ください。



希少】ナルミ ディッシュアッププレート indraprasthahousing.com



NARUMI ブルーミラノ 花柄 ディッシュアッププレート 透かしレース ...



NARUMI(ナルミ) プレート 皿 フォルテ 9cm ホワイト おしゃれ シンプル シェルディッシュ 小皿 アミューズレスト 電子レンジ温め対応 50460-9651



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NARUMI(ナルミ) プレート 皿 プロスタイル 8cm ホワイト シンプル ディップディッシュ 小皿 アミューズレスト 日本製 8725-973



プロスタイル ワイドリムスーププレート 25cm (50131-5239)



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ナルミ プロスタイル アラカルトプレート 27cm 50599-5120



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ミラノ ディナープレート 27cm (9682-1436)



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