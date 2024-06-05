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【新品】ナルミディッシュアッププレート
商品番号 J28483226557
商品名

【新品】ナルミディッシュアッププレート
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート自宅にて長期保管しておりました。箱は若干色落ち、シミなどがありますが、破れ等はありませんので、箱のまま発送いたします。お皿はビニールから出しておりません。サイズ約30cm✖️約26㎝廃盤のため、レア商品です。似たようなものが、在庫切れで、定価13200円で記載されていました。新品ではありますが、自宅保管ということをご理解の上、ご検討ください。
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