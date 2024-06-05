꧁Kartell カルテル꧂ルイゴーストダイニングチェア アームチェア イタリア

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カルテル イス ルイゴースト 94 × 54 × 55cm 940 × 540 × 550mm お洒落 ... カルテル イス ルイゴースト 94 × 54 × 55cm 940 × 540 × 550mm お洒落 ...



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Kartellのルイゴーストチェアです。꧁商品の魅力꧂座り心地の良い肘掛けチェア「ルイ・ゴースト」。ルイ15世スタイルの椅子を透明色とオパック色のポリカーボネート樹脂で再現しました。バロックスタイルの現代風アレンジから生まれた独特な印象が魅力です。透明なはかないイメージとは裏腹に、安定した耐久性のある椅子で、衝撃や傷に強く、屋外でも使用でき、6脚までスタッキングが可能です。Kartellのアイコンとも言えるベストセラーモデルです。フィリップ・スタルクデザイン。___________________▹▸寸法■横幅…540mm■奥行き…550mm■高さ…940mm■座面高…470mm___________________▹▸ご発送・直接お渡しについて【発送方法】簡易清掃した上で、プチプチやダンボールなどで大切なお品に傷が付かないよう、丁寧に梱包してご発送いたします。また、発送中に破損しやすいお品の場合、なるべくすぐに組み立てられる状態まで分解してからご発送する場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。【直接お取引が可能な方】北区周辺にお越しいただく場合…送料分のお値引き→名古屋市内・尾張地方のお客様ご自宅に伺う場合…送料の半分程度のお値引き三河地方・岐阜県・三重県などにお住まいの方は名古屋市・尾張地方でお引き渡しができます。…送料の半分程度のお値引きお車に積載可能なサイズかご確認くださいませ。柔軟に対応させていただきますので、ご購入前にお気軽にコメントくださいませ。【北海道・離島にお住まいの方】発送に別途費用がかかってしまう場合がございます。大変お手数ですが、ご購入前にお申し付けください。北海道・離島にお住まいでない方は、表示されている金額のまま定価でご購入いただけます。そのままご購入手続きへお進みください。ご不明点などがございましたら、お気軽にメッセージ・コメントくださいませ。___________________タグ#家具#カルテル#ルイゴースト#ダイニングチェア#アームチェアいすイス食卓椅子チェアイタリアクリスタルテイスト···その他主な素材···その他