たち吉 焼物皿 白磁 波ちどり 5枚セット



【皓洋窯】青花波千鳥 面取飯碗小〈1個〉



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たち吉 焼物皿 波ちどり5枚セット白磁のシンプルな焼物皿波にちどりの可愛い地模様のデザイン縁起の良いモチーフなので運気もアップサイズ横約22cm、縦約13.3cm、高さ約2.7cm※素人採寸です、多少の誤差はご了承下さい。未使用ですがお箱などないので未使用に近いとしました。自宅保存の為、神経質な方はご遠慮下さい。#有田焼#伊万里焼#清水焼#白磁#焼物皿#たち吉#橘吉#白山陶器