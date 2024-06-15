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スターバックスJIMOTOmadeシリーズ津軽びいどろHIROSAKI弘前スタバ
商品番号 D90354784931
商品名

スターバックスJIMOTOmadeシリーズ津軽びいどろHIROSAKI弘前スタバ
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 1,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STARBACKSJIMOTOmadeseriesスターバックス　津軽びいどろ　HIROSAKI266ml1個青森県津軽地方の弘前市の店舗限定商品です。発売初期に購入し自宅保管していたものになります。商品確認の為に何度か開封したものになります。神経質な方、完品をお求めの方はご遠慮ください。値下げ交渉はご遠慮願います
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