スターバックスJIMOTOmadeシリーズ津軽びいどろHIROSAKI弘前スタバ

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商品詳細
STARBACKSJIMOTOmadeseriesスターバックス 津軽びいどろ HIROSAKI266ml1個青森県津軽地方の弘前市の店舗限定商品です。発売初期に購入し自宅保管していたものになります。商品確認の為に何度か開封したものになります。神経質な方、完品をお求めの方はご遠慮ください。値下げ交渉はご遠慮願います
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