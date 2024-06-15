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商品詳細
エミリオロバのミラープレートです。店舗の内装用に購入しておりましたが、テイストが馴染ます使う予定がなくなったため出品いたします。サイズ：20×20×4.5cm映り込みを気にするといまいち素敵に写真が撮れず、若干奇抜に見えるかもしれませんが、上に置くものが映ってきれいにみえます。現行のデザイン(四角ではなく円形)のサンプル画像を5枚目に置きますので、装飾のご参考になさってください。#エミリオロバ#ミラープレート#装飾
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http://narcologia.ru/goods/enquire880689.html
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