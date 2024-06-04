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ソウラボ　Soulabo セット　希少　MATO ROBO
商品番号 K36473079160
商品名

ソウラボ　Soulabo セット　希少　MATO ROBO
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 19,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

飾っているだけでとてもお洒落インテリアにいかがですか？希少なセットです♪SOULABOGUN［5連発ゴム鉄砲］一丁MATOROBO［的ロボ］MASKMAN3体MATOROBOCART1台MATOROBOJUMBO[MASKMAN]希少3体①SOULABOGUN［5連発ゴム鉄砲］ソウラボオリジナルの５連発ゴム鉄砲\u2028輪ゴムサイズはNO.14を使用\u2028ゴムが劣化して切れてしまった場合、新しい輪ゴムを取り付けてください。\u2028②MATOROBO［的ロボ］MASKMAN射的用の可愛い的。\u2028[サイズ]　幅約40mm　高さ約40mm　厚み約28mm\u2028[素　材]　MDF③MATOROBOCARTゴム鉄砲用の的として作った「MATOROBO」の専用カートです。④MATOROBOJUMBO[MASKMAN]希少射的用のジャンボな的。ちょっとやそっとじゃ倒れない力強さと、無駄に子をスタッキングできる優しさを兼ね備えた仕様です。種類は「ZEBRA」「STRIPE」「MESH」の3種類#soulabo#ソウラボ#solworks#ソルワークス#blackdesign#ブラックデザイン#サンゾー工務店#sanzokoumten#shimcraft#DEVISEWORKS#デバイスワークス#PINOWORKS#ピノワークス#SANDANBARA#カーミットチェア#OLDMOUNTAIN#オールドマウンテン#garakuda#38explorer#ユニフレーム#uniflame#TheArth#snowpeak#スノーピーク#OGAWA#オガワ#小川キャンパル#Coleman#コールマン#CAPTAINSTAG#キャプテンスタッグ#登山#トレッキング#キャンプ#アウトドア#廃盤#薪ストーブ#薪スト#焚き火#ASIMOCRAFTS#HandO#GRINDLODGE#SOMABITO#TRUNKZERO#NATUALMOUNTAINMONKEYS#NORAs#nerudesignworks#BYCRUISEORIGINALS#BONFIREGOOUTSIDE#BALLISTICS#ZANEARTS#ゼインアーツ
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