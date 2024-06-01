深川製磁　角皿　深皿　保存容器　食器セット　骨董アンティーク　古い食器

実家の古いものです60年前の食器になります普通に使ってました蓋付き 直径8.4cm高さ6.5cmつまみは含まず平角皿 26×26×高さ2.5cm盛皿 直径22.7cm高さ6.7cm裏に昭和37年の記念の記名があります神経質な方はご購入をご遠慮ください長期自宅保管である事を、ご理解頂ける方の購入を希望致します現状での発送になりますので保管シミや汚れ、埃などご了承戴ける方のみご購入をご検討ください発送は段ボール、紙袋などリサイクル品を使いますお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),皿/プレート,サラダボウル,菓子椀,その他#深川製磁#香蘭社#源右衛門#有田焼#九谷燒#鍋島燒#絵唐津#横石臥牛#現川焼#臥牛窯#骨董品#古伊万里#柿右衛門#人間国宝#角福#渦福#茶道具#美術品#陶芸#壺#今右衛門#ヴィンテージ



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