ベリンガー BEHRINGER コンデンサーマイク

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商品詳細
企画録音の為、数回しか使用してません。中古ですが、状態は新品に近いです。〈BEHRINGERC-1〉16mmラージダイアフラム搭載のコンデンサーマイクロホン。頑丈なメタルダイキャストボディによりスタジオレコーディングだけでなくライブ用途にも最適。音の分離がよく、フィードバックを抑制するカーディオイド特性。低域歪みとノイズを極限まで抑える電解トランジスタを採用。スイベルスタンドマウントとキャリングケースを付属ネット配信、歌やバンド録音に効果抜群。ローランドのマイク（DR-10）と配線２種類も付けます（配線の長さ:各10m）内容は写真に写ってるもののみとなります。あくまで中古なので、ご理解の上ご購入願います。
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