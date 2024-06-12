工房輪葉葉 招き猫【ほてい猫】

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◾︎幸運の招き猫で有名な、大分県湯布院の工房、輪葉葉抽選で当たらないと買えないものです＊招き猫白色の【ほてい猫】左手です＊サイズ【縦12cm×横8cm】◾︎新品未使用で出品させて頂きます◾︎撮影の時のみ、外に出しています◾︎購入時の箱付きです◾︎まとめてご購入の際は、値段変更しますのでコメント欄にお願い致します※手作りで作られているので色飛びや色ムラなどはあるかもしれませんがご理解の上、ご購入下さい。※コレクション整理の為の、出品となります。