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陶葊　蓋付珍味入　京焼
商品番号 B13048284580
商品名

陶葊　蓋付珍味入　京焼
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陶葊の蓋付珍味入れです。新品未使用ですが、長期間自宅保管していた物です。箱は有りません。当時の定価19,000円です。経年品につき細かいところまで気になる方やジャッジ厳しい方は御遠慮ください。サイズ直径　約9.7cm高さ　約6.8cm
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