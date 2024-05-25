デコレ ミニチュア ハロウィン 飾り コンコンブル カボチャ ネコ お化け 置物

－－－－－－－－－－●フォロワー様割引あり☆#あくびのインテリア－－－－－－－－－－デコレミニチュアハロウィン飾りコンコンブルカボチャネコお化け置物※②、⑥、⑦は完売サイズ：①6cmx4cm,②5.5cmx6.5cm,③4cmx3.5cm,④3cmx4cm,⑤5cmx2.5cm,⑥5.5cmx3.5cm(完売),⑦5.5cmx3cm,⑧5cmx2.5cm,⑨3.5cmx2cm●商品説明ミニチュアのハロウィンパーティー！！ちょっと面白いデザインが可愛くて癒されます♪玄関や洗面・トイレなどちょっとしたスペースにも置けて、場所を取らないのがミニチュア雑貨の良い所！お店、サロン、店舗のレジ付近に飾ってもカワイイと思います♡プチギフトとしても喜ばれるため、ハロウィンのプレゼント交換にもおススメです！ご購入前にコメントいただければ1個売りも可能ですので、ご相談ください(^^)送料無料即日発送おもしろインテリア面白雑貨



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