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ヴィンテージ　カーデュー　デザイン　ミシンティーポット　イングランド製
商品番号 E20270145022
商品名

ヴィンテージ　カーデュー　デザイン　ミシンティーポット　イングランド製
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

madeinEnglandティーポット・メーカーポール・カーデューのデザインのミシンのミニティーポット　です。『サイズ』把手から注ぎ口まで　14cm足から糸巻きまで11cmずっとガラスケースの中に飾っていましたので目立ったキズ汚れはないとおもいますが、古いものですのでその点をご理解いただける方にご検討お願いします。
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