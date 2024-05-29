ヴィンテージ カーデュー デザイン ミシンティーポット イングランド製 ...

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商品詳細
madeinEnglandティーポット・メーカーポール・カーデューのデザインのミシンのミニティーポット です。『サイズ』把手から注ぎ口まで 14cm足から糸巻きまで11cmずっとガラスケースの中に飾っていましたので目立ったキズ汚れはないとおもいますが、古いものですのでその点をご理解いただける方にご検討お願いします。
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http://narcologia.ru/goods/rouge441910.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial268216.html
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