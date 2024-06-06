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- ●MEISSEN【一級品】カードプレイヤー カード遊びの貴婦人
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商品詳細
※必ず自己紹介文をご覧になりお読み下さい。【タイトル】カード遊びの貴婦人【ブランド名】●マイセン/MEISSEN●一級品●高さ約16cm【コンディション】修理なしの素晴らしいヴィンテージ状態。大きな汚れなどもありません。アンティークにご理解ない方はご購入をオススメ致しません。※ご購入の際は必ずコメント欄にてお知らせください。その後私が返信します。返信前にご購入いただいてもキャンセルになりますので、ご理解お願い致します。
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