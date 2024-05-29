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天然石 浄化セット 26 水晶クラスター ゼッカデソウザ産
商品番号 C85058181715
商品名

天然石 浄化セット 26 水晶クラスター ゼッカデソウザ産
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品をご覧頂きましてありがとうございます。天然石水晶(ゼッカデソウザ産)レインボー入り＊品質保証書付き水晶さざれ石ガラス容器付き☆パワーストーン☆◎水晶＊強い浄化力と調和と魔除け＊生命力を高める＊癒し◎クラスター＊浄化＆パワーチャージ＊環境や人間関係を調和し、安らぎを感じる＊新たな出会いをもたらす※天然石のため鉱物や細かなカケや凹み、歪な部分やクラックなどがある場合があります。自宅保管のため、ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願いします。天然石の一覧はこちらから↓#アイス天然石
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