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- 天然石 浄化セット 26 水晶クラスター ゼッカデソウザ産
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商品詳細
こちらの商品をご覧頂きましてありがとうございます。天然石水晶(ゼッカデソウザ産)レインボー入り＊品質保証書付き水晶さざれ石ガラス容器付き☆パワーストーン☆◎水晶＊強い浄化力と調和と魔除け＊生命力を高める＊癒し◎クラスター＊浄化＆パワーチャージ＊環境や人間関係を調和し、安らぎを感じる＊新たな出会いをもたらす※天然石のため鉱物や細かなカケや凹み、歪な部分やクラックなどがある場合があります。自宅保管のため、ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願いします。天然石の一覧はこちらから↓#アイス天然石
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